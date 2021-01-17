Никитин: ЦСКА играл от обороны, держали в голове следующие матчи

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1).

«Командная победа. Все отработали хорошо, забили хорошие голы. У Сани Попова такой матч (700-й в КХЛ), поздравили его, да и он сам отметился. Готовимся дальше, у нас через день игры и некогда расслабляться.

Нужно отметить Ларса прежде всего. Это сильное качество, в плане психологии, после неудачного матча здорово сыграть. Ларс – молодчик. Естественно, ребята это знали. Сегодня против нас был серьёзный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была.

Антон Слепышев много пропустил. Сколько бы ты ни тренировался, игровой ритм совершенно другой. Всё через игры сейчас будет набирать, думаю, что заберёт своё.

Я согласен с Валерием Николаевичем, что ЦСКА играл от обороны, в том плане, что мы понимаем – у нас игры через день идут. Мы уже сыграли много игр через день. Сейчас снова четыре матча идут через день: тяжело в высоком темпе играть, поэтому мы не только сегодняшний матч держали в голове, но и следующие.

Повреждения в основном у наших игроков не очень серьёзные. Мы надеемся, что кто-то сможет уже в этой серии выйти на лёд. Кто-то приболел, у кого-то повреждения. Но не зацикливаемся на этом, у нас есть молодые парни, которые пользуются этой ситуацией и получают игровое время», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.