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4 очка Овечкина и Кузнецова на двоих в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

4 очка Овечкина и Кузнецова на двоих в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

В составе победителей забивали Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон. Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель. За «Вашингтон» забивали Ник Дауд, российский нападающий Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Овечкин в этой встрече также отметился результативной передачей. Российский форвард Евгений Кузнецов записал в свой актив 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три шайбы. Российский Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в этой встрече очков не набрал.

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