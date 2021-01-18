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Овечкин — о поражении от «Питтсбурга»: ещё не вполне понимаем, что нужно делать

Овечкин — о поражении от «Питтсбурга»: ещё не вполне понимаем, что нужно делать
Хоккей / НХЛ 0

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итоги встречи с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).

«Это лишь третий матч после многомесячного перерыва. Мы играли с очень хорошей командой. Мы ещё не совсем проснулись и не вполне понимаем, что нужно делать», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 54 секунды, нанёс 6 бросков и набрал 2 (1+1) очка.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов
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