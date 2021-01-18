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Плющев: России есть смысл бойкотировать не ЧМ-2021, а его спонсоров

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев: России есть смысл бойкотировать не ЧМ-2021, а его спонсоров
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отказ нескольких спонсоров от поддержки ЧМ-2021, если он пройдёт в Беларуси.

«Дело идёт к тому, что Минск потеряет право проведения чемпионата мира-2021? Да, в этом уже нет практически никаких сомнений. Опасаюсь, что в ближайшие дни — если не часы — всё станет ясно.

Власти страны на каком-то этапе сработали не идеально, упустив ситуацию? Тут можно долго обсуждать, искать правых и виноватых, ошибки. Факт остаётся фактом: применена политическая технология, результат, скорее всего, достигнут. И это удар не только по Беларуси, но и — косвенно — по России.

Предлагаю ли бойкотировать этот чемпионат мира? Считаю, такие крупные соревнования, которые ждёт народ, бойкотировать смысла нет. А вот тех спонсоров, которые в последние дни нанесли по Минску решающий удар, и россиянам, и тем более белорусам необходимо вычеркнуть из своей жизни.

Согласитесь, ничего страшного с нами не произойдёт, если один крем для бритья мы заменим на другой. То же касается ещё более средней марки машин — её отсутствие в России уж точно никто не заметит. Призываю и россиян, и белорусов вот к такой солидарности.

Могли ли власти ИИХФ или ФХР занять более жёсткую позицию? Трудно сказать, был ли ресурс у ФХР, всё-таки такие вопросы решаются на другом уровне. Что касается швейцарца Рене Фазеля, то президент ИИХФ сопротивлялся до последнего. Но когда в бой пошла тяжёлая артиллерия, всё стало ясно», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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