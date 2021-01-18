Плющев: России есть смысл бойкотировать не ЧМ-2021, а его спонсоров

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отказ нескольких спонсоров от поддержки ЧМ-2021, если он пройдёт в Беларуси.



«Дело идёт к тому, что Минск потеряет право проведения чемпионата мира-2021? Да, в этом уже нет практически никаких сомнений. Опасаюсь, что в ближайшие дни — если не часы — всё станет ясно.



Власти страны на каком-то этапе сработали не идеально, упустив ситуацию? Тут можно долго обсуждать, искать правых и виноватых, ошибки. Факт остаётся фактом: применена политическая технология, результат, скорее всего, достигнут. И это удар не только по Беларуси, но и — косвенно — по России.



Предлагаю ли бойкотировать этот чемпионат мира? Считаю, такие крупные соревнования, которые ждёт народ, бойкотировать смысла нет. А вот тех спонсоров, которые в последние дни нанесли по Минску решающий удар, и россиянам, и тем более белорусам необходимо вычеркнуть из своей жизни.



Согласитесь, ничего страшного с нами не произойдёт, если один крем для бритья мы заменим на другой. То же касается ещё более средней марки машин — её отсутствие в России уж точно никто не заметит. Призываю и россиян, и белорусов вот к такой солидарности.



Могли ли власти ИИХФ или ФХР занять более жёсткую позицию? Трудно сказать, был ли ресурс у ФХР, всё-таки такие вопросы решаются на другом уровне. Что касается швейцарца Рене Фазеля, то президент ИИХФ сопротивлялся до последнего. Но когда в бой пошла тяжёлая артиллерия, всё стало ясно», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске