Рейдеборн, Хольцер и Холланд — лучшие игроки 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 18-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарем впервые признан Адам Рейдеборн («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Рейдеборна было нанесено 58 бросков (в среднем 29 за матч), из которых он отразил 98,28%. Коэффициент надёжности составил 0.50. Сухая серия голкипера в данный момент составляет 116 минут и 18 секунд.



Лучшим защитником впервые был признан Корбиниан Хольцер («Автомобилист»), одержавший с командой четыре победы в четырёх матчах недели. Хольцер набрал 2 (1+2) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Защитник нанёс 12 бросков по воротам соперника, совершил три силовых приёма и блокировал три броска.



Лучшим нападающим впервые был признан Питер Холланд («Автомобилист»), одержавший с командой четыре победы в четырёх матчах недели. Холланд набрал 7 (4+3) очков, в матче с минским «Динамо» он сделал дубль. Форвард екатеринбуржцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Холланд нанёс 8 бросков по воротам соперника, блокировал четыре броска.



Лучшим новичком второй раз в этом сезоне был признан Александр Алексеев («Салават Юлаев»). На счету 21-летнего защитника 3 (2+1) очка, шайба в матче с «Барысом» стала победной для уфимской команды. Алексеев не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2». Защитник нанёс 7 бросков по воротам, совершил один силовой приём и блокировал один бросок.

«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив в гостях «Автомобилисту»