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Защитник «Флориды» Яндл провёл 867-й матч подряд. Это 4-й результат в истории НХЛ

Защитник «Флориды» Яндл провёл 867-й матч подряд. Это 4-й результат в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник команды НХЛ «Флорида Пантерз» Кейт Яндл сыграл в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) и забил гол.

Американский хоккеист провёл свой 867-й матч подряд. Это самая длинная серия среди действующих игроков лиги. Кроме того эта серия — четвёртая за всю историю НХЛ.

Перед ним только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979) и Стив Лармер (884, 1982-1993).

У 34-летнего игрока осталось три сезона действия контракта на $ 6,35 млн в год. У него есть пункт о полном запрете на перемещения, он не может быть обменян без предварительного согласия.

Яндл принял участие в 977 матчах регулярного чемпионата, забросив 100 шайб и отдав 474 результативные передачи при показателе полезности "-46".

866-матчевая железная серия Яндла может прерваться по решению тренерского штаба «Флориды»
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