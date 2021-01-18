Источник: проведение ЧМ-2021 в Минске могут отменить уже сегодня

Как сообщает финское издание Iltalehti, сегодня, 18 января, Международная федерация хоккея может принять решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.



«Этой весной в столице Беларуси Минске не будет чемпионата мира по хоккею. Официально это ещё не решено, но признаки уже достаточно сильны, чтобы говорить об этом вслух. Международная федерация хоккея должна была принять решение об этом 27 января, но давление стало настолько сильным, что вердикт может быть принят уже на этой неделе, а может быть, даже сегодня, в понедельник. Правление ИИХФ должно собраться сегодня после обеда», — отмечает издание.



Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».

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