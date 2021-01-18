Iltalehti: Фазель — это пудель, который наслаждается развлечениями диктаторов

Финское издание Iltalehti критически оценило работу главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который не планировал переносить ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.
«Фазель и Беларусь больше не выиграют эту битву. Последним гвоздём в гроб диктаторской гонки был отказ давнего спонсора ИИХФ чешского автопроизводителя «Шкода» спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Беларуси. По иронии судьбы Фазель и Лукашенко занимают свои посты с 2014 года, и обоим пора уступить дорогу. В 2014 году Минск принимал чемпионат мира и получил похвалу от спортсменов, болельщиков и СМИ — всё было чисто, всё работало. А у финнов остались горькие воспоминания о финале, когда в решающем матче «львы» проиграли при необычайно слабом судействе. Лукашенко сидел рядом с Путиным и улыбался. После того финала американский арбитр Кейт Кавал, который обслуживал матч, получил приглашение работать в КХЛ. Ни он, ни второй судья немец Ларс Брюгеманн на наши запросы дать комментарий не ответили.
Глава ИИХФ Рене Фазель, который прилетел на инаугурацию Путина во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, войдёт в историю как пудель, который наслаждается развлечениями диктаторов. Пришло время для смены власти. 70-летний Фазель сдаст полномочия не позднее следующей осени, но её нужно сменить сейчас. Это бы показало, что хоть в чём-то ИИХФ идёт в ногу со временем», — отметил обозреватель Саша Хуттунен.
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