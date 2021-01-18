Кенневилль: шайба следует за Луостариненом по пятам

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль похвалил форварда Ээту Луостаринена, забившего первый гол в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).



«Мне очень понравилась его игра. Он делает массу хороших и креативных вещей. Можно сказать, что шайба следует за ним по пятам.



Его гол и время, в которое он был забит, говорит о том, что этого парня могут потерять из поля зрения, а он способен здорово помочь и приносить пользу во всех ситуациях», — приводит слова Кенневилля пресс-служба НХЛ.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида" обыграла «Чикаго». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» во Флориде (США) и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу подопечных Джоэля Кенневилля.

«Флорида» в первом матче сезона обыграла «Чикаго»