Кожевников: всё, что происходит с ЧМ-2021, очень плохо и не красит спорт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.
«Политика — страшная вещь. Очень плохо, что всё это выходит за такие пределы. Я это говорю к тому, что какие-то литовские политики говорят, что они туда бы не поехали и туда бы не поехали. Хочется задать им вопрос: а они в Америку, Германию или Францию поехали бы на первенство мира? Сто процентов поехали бы. До такой степени нельзя.
Батька бы провёл чемпионат, как и прошлый, на самом высоком уровне. Всё, что происходит, очень плохо и не красит спорт. Какая-то кибератака.
Фазель сопротивлялся, но вот так получилось. Тем более ещё и спонсоры. Крупные турниры много где проходят на фоне убийств и прочего», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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