Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: всё, что происходит с ЧМ-2021, очень плохо и не красит спорт

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Кожевников: всё, что происходит с ЧМ-2021, очень плохо и не красит спорт
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Политика — страшная вещь. Очень плохо, что всё это выходит за такие пределы. Я это говорю к тому, что какие-то литовские политики говорят, что они туда бы не поехали и туда бы не поехали. Хочется задать им вопрос: а они в Америку, Германию или Францию поехали бы на первенство мира? Сто процентов поехали бы. До такой степени нельзя.

Батька бы провёл чемпионат, как и прошлый, на самом высоком уровне. Всё, что происходит, очень плохо и не красит спорт. Какая-то кибератака.

Фазель сопротивлялся, но вот так получилось. Тем более ещё и спонсоры. Крупные турниры много где проходят на фоне убийств и прочего», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021