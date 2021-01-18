Тихановская — о переносе ЧМ-2021 из Минска: белорусы не собираются играть с преступниками

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Сегодня совет ИИХФ объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него всё под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе.

Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и её партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим. Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир ИИХФ и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Skoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима.

Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа.

Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключённых и не дать превратить нашу страну в «лагерь». Дорогие белорусы, вместе мы вернём закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведём чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнёров и друзей, которых в этом году стало намного больше», – приводит слова Тихановской её пресс-служба в телеграм-канале.