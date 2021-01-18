Вице-президент ИИХФ: конгресс решит, пройдёт ли ЧМ в Беларуси в ближайшие годы

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал решение об отмене проведения части чемпионата мира — 2021 по хоккею в Минске.
«Конгресс решит, пройдёт ли чемпионат мира в Беларуси в ближайшие годы. Если ситуация в Беларуси поменяется, то, конечно, у них будет возможность провести турнир. У них есть все возможности для этого. Этот вопрос будет решаться», — приводит слова Куммолы «Р-Спорт».
Турнир должен был проходить в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.
Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания) уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме того, не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».
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