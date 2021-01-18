Варламов избежал травмы и сможет сыграть с «Бостоном»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов избежал серьёзной травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», информирует официальный сайт лиги.

Напомним, 32-летний российский вратарь получил травму на предыгровой раскатке перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5). В результате дебютный матч в лиге провёл Илья Сорокин. Он отразил 27 бросков из 32.

Матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» состоится завтра, 19 января. Начало встречи — в 1:00 мск.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.