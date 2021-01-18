Варламов избежал травмы и сможет сыграть с «Бостоном»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов избежал серьёзной травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», информирует официальный сайт лиги.
Напомним, 32-летний российский вратарь получил травму на предыгровой раскатке перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5). В результате дебютный матч в лиге провёл Илья Сорокин. Он отразил 27 бросков из 32.
Матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» состоится завтра, 19 января. Начало встречи — в 1:00 мск.
Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 18 января 2021
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:37
-
20:23
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:07
-
19:05
-
18:58
-
18:44
-
18:03
-
17:36
-
16:59
-
16:45
-
16:36