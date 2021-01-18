«Варламов словно проклят из-за травм». Вратарь получил шайбой в челюсть от одноклубника

Голкиперу Семёну Варламову впору сетовать на адское невезение. После трёх непростых лет в «Вашингтоне», где он не вполне реализовал свой потенциал, россиянин мог стать суперменом в «Колорадо», но обстоятельства сложились против него. Прекрасный сезон-2013/2014, когда Семён финишировал четвёртым в голосовании за «Харт Трофи», сменился неожиданным бегством с поста главного тренера Патрика Руа — основного поклонника таланта Варламова в клубе.

Команда Панарина провалилась в дерби. У «Рейнджерс» смешная оборона и потухшие звёзды «Айлендерс» уверенно обыграли соперника в гостях. Для парней с Бродвея как будто продолжился кошмар прошлого плей-офф.

В двух из трёх последних сезонов за «Эвеланш» Семён не преодолевал отметку в 90% отражённых бросков, а в 2019 году перешёл в «Айлендерс» — команду, где вратари расцветают. Причиной тому является игровая концепция Барри Тротца, который во главу угла ставит надёжную оборону и максимально насыщает собственную зону, что упрощает задачу голкипера.

Но и здесь Варламову не повезло. Травмы, которые преследуют Семёна на протяжении всей карьеры, не позволили ему стать суперзвездой. А нынешний сезон, который он начал с «сухаря» в матче с «Рейнджерс», и вовсе рискует обернуться катастрофой — Варламов получил глупую травму на разминке после неаккуратных действий одноклубника.

Серьёзные травмы Семёна Варламова:



Декабрь 2009 года. Пропустил 9 матчей (травма паха).

Октябрь — ноябрь 2010. Пропустил 13 матчей (травма паха).

Март-2011. Пропустил 11 матчей (травма колена).

Декабрь-2014. Пропустил 6 матчей (травма паха).

Ноябрь-2015. Пропустил 6 матчей (травма паха).

Январь-2017. Пропустил 7 матчей (травма паха).

Апрель-2017. Пропустил последние 40 матчей сезона (операция на бедре).

Февраль-2018. Пропустил 10 матчей (травма паха).

Апрель-2018. Пропустил 4 матча регулярки и 6 матчей плей-офф (травма колена).

Январь-2021. Травма челюсти.

«Сами травмировали своего вратаря. Это неприемлемо!»

А ведь как всё хорошо начиналось! 24 сейва в первом матче сезона, в ньюйоркском дерби против «Рейнджерс» обещали хороший первый отрезок сезона и для Семёна персонально, и для «островитян», где за позицию сменщика ведут борьбу ветеран Кори Шнайдер и новичок Илья Сорокин. Уверенная игра Варламова дала бы возможность Сорокину лучше адаптироваться, поскольку сжатое расписание регулярного чемпионата не даёт времени на раскачку и полноценное восстановлени.

«Варли — наш главный вратарь. Он заслужил это право. У Сорокина тоже был хороший тренировочный лагерь, но именно Варламов — наш номер один», — говорил Тротц перед стартом сезона.

Беда пришла, откуда не ждали. Перед стартом второй игры против «рейнджеров» команда вышла на разминку, и случилось несчастье: кистевой выстрел тафгая-силовика Кэла Клаттербака угодил Варламову под маску. Шайба прошла под вратарским «подбородком», и хотя бросок был не пушечным, сразу появилась информация о том, что у Семёна проблемы с челюстью. Неосторожность Клаттербака, который пустил шайбу слишком высоко, лишила «Айлендерс» основного вратаря, а экстренно вышедший на лёд Илья Сорокин не справился с давлением, к тому же оборона «островитян» сыграла слишком расхлябанно.

«Это же надо, сами вывели из строя собственного основного голкипера! Я считаю это неприемлемым. Хоккеистам нужно лучше понимать, что вратарь — это едва ли не самый важный игрок команды. Конечно, ему нужно размяться, но и думать необходимо головой. По отношению к Варли это всё несправедливо», — бушевал после Тротц. Пока неизвестно, сломана ли челюсть у Семёна, но обильная коллекция травм в карьере россиянина, к сожалению, пополнилась новой.

Видео травмы Варламова можно посмотреть в «Твиттере».

«На Клаттербака трудно сердиться. Да, на разминке и тренировках по воротам не принято бросать верхом. Но бросок наверняка был случайным, а некоторые болельщики говорят об онемении пальцев форварда, что могло быть причиной высокого броска. До начала сезона все до тошноты обсуждали, насколько важно оставаться здоровым в этом сокращённом и очень плотном сезоне. Если Варли пропустит одну-две игры — нормально, но если больше? Тротц хотел дать Семёну два старта подряд, потому что Сорокину нужно больше времени на подготовку. Если это так, то во вторник мы увидим в воротах Кори Шнайдера», — отметил автор блога Eyes On Isles Райан Гроссо.

«Разве у Клаттербака нет возможности контролировать свой бросок, потому что у него немеет рука? Может, в таком случае, надо переместиться в список травмированных или закончить карьеру? В межсезонье уже ходили слухи, что Клаттербак может закончить из-за этого онемения руки. Я не знаю, как быть с этим повреждением нервов, можно ли с ним справиться», — возмутился в «Твиттере» болельщик isleguy78.

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«Варламов словно проклят из-за травм»

Тем обиднее выглядит травма Варламова, если учесть, что после своего матча на ноль в первой игре с «Рейнджерс» он стал первым стражем ворот «островитян» с 1976 года, который начал сезон с «сухаря». До него так здорово стартовал Гленн Чико Рёш, который 44 года назад «засушил» «Филадельфию».

«Если Варламов так и останется недоступен для игры, то Тротцу придётся делать непростой выбор. Кого предпочесть — бывшего первого номера «Нью-Джерси» Шнайдера или широко разрекламированного Сорокина? Илья сделал 27 сейвов в своём дебютном матче. Как сказал сам Тротц, Сорокин наверняка хотел бы сыграть по-другому в паре эпизодов в проигранной встрече с «Рейнджерс», но это проблемы, связанные с адаптацией после приезда в НХЛ. Вряд ли Варламов мог бы спасти «островитян» в той игре», — размышляет обозреватель Newsday Эндрю Гросс.

«Варламов, похоже, проклят из-за травм. Почти каждый год он пропускает хотя бы несколько матчей из-за различных повреждений. Большую часть сезона-2016/2017 он пропустил из-за травмы паха. За свои последние три сезона в «Колорадо» он сыграл в среднем только по 41 матчу за чемпионат», — писал о нём обозреватель Denver Post Шон Чемберс, когда Семён покидал стан «лавин».

Информацией о том, насколько серьёзно у Семёна повреждена челюсть, «островитяне» пока не делятся. Если всё ограничилось ушибом, то можно сказать, что «Айлендерс» сильно повезло и Варламов сможет вернуться на лёд уже на этой неделе. Однако если случился перелом, то это выведет россиянина из строя примерно на месяц, а максимально сжатый календарь текущей регулярки не простит длительного спада или долгой раскачки. Словом, казавшийся безобидным бросок в челюсть от «немеющего» Клаттербака способен испортить «Айлендерс» борьбу за плей-офф, и в этом случае Тротц будет вправе говорить уже куда более жёсткие слова.