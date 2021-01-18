Федерация хоккея Беларуси ждёт разъяснений от ИИХФ по решению о переносе ЧМ-2021 из Минска

Федерация хоккея Беларуси ждёт разъяснений от Международной федерации хоккея (ИИХФ) по ряду вопросов, связанных с переносом минской части чемпионата мира — 2021.

«В настоящее время мы ждём разъяснений со стороны ИИХФ по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира, после чего мы будем готовы дать комментарии со своей стороны», — цитирует представителя пресс-службы ФХБ РИА «Новости».

Сегодня, 18 января, ИИХФ сообщила, что Минск не примет ЧМ-2021. Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания) уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме того, не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».