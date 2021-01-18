Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Федерация хоккея Беларуси ждёт разъяснений от ИИХФ по решению о переносе ЧМ-2021 из Минска

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Федерация хоккея Беларуси ждёт разъяснений от ИИХФ по решению о переносе ЧМ-2021 из Минска
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Федерация хоккея Беларуси ждёт разъяснений от Международной федерации хоккея (ИИХФ) по ряду вопросов, связанных с переносом минской части чемпионата мира — 2021.

«В настоящее время мы ждём разъяснений со стороны ИИХФ по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира, после чего мы будем готовы дать комментарии со своей стороны», — цитирует представителя пресс-службы ФХБ РИА «Новости».

Сегодня, 18 января, ИИХФ сообщила, что Минск не примет ЧМ-2021. Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания) уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме того, не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021