Бржиза: Латвия в любом случае останется организатором ЧМ, это подтверждено

Член правление Международной федерации хоккея чех Петр Бржиза прокомментировал процесс принятия решения об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«Латвия всё равно останется, это подтверждённый организатор турнира. Если она захочет в одиночку организовать ЧМ-2021, ей придётся построить временный стадион, как это было в 2006 году. Что касается заседания правления ИИХФ, то было всего три предмета спора по поводу Беларуси — это социальные сети, безопасность и, конечно, коронавирус. У нас были сомнения относительно прогнозируемости ситуации с ковидом в мае на территории этой страны. В Европе её ещё как-то можно прогнозировать с помощью мер и вакцинации, но Беларусь — это особая тема.

На прошлой неделе было сильное давление. «Шкода» была сильным и крупным игроком, общение было напряжённым. Но мы приняли решение независимо от внешних факторов», — приводит слова Бржизы Idnes.