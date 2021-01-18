Helsingin Sanomat: чехи были сателлитом СССР, а теперь их бренд защитил права человека

Крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat прокомментировало решение правления Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.
«Фазель ещё месяц назад говорил, что уверен, что Беларусь сможет принять матчи чемпионата мира, но остался один. Ключевым стало заявлении «Шкоды» и других спонсоров, которые захотели отказаться от поддержки турнира. На «Шкоде», вероятно, готовились к историческому решению заблаговременно, прежде чем довели его до руководства ИИХФ. Этот завод является частью Volkswagen Goup и позиционирует себя как автомобиль для умный людей. Во время холодной войны чемпионаты мира по хоккею служили резервным клапаном для Чехословакии, которая была страной — сателлитом СССР. А теперь чешский автомобильный бренд использовал свою мощь для защиты прав человека.
Медлительность Фазеля говорит о том, что спортивные организации должны ограничивать круг лиц, принимающих решения. Фазель возглавляет ИИХФ с 1994 года и настолько увлёкся политическими играми внутри своего вида спорта, что восприятие мира вне хоккея стало для него недостижимым», — отмечает обозреватель Теро Хакола.
- 18 января 2021
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