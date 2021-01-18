Депутат Бундестага — о переносе ЧМ из Минска: давно пора. Фазель выглядел жалко

Член комитета по правам человека Бундестага Маргарет Бауз прокомментировала решение об отмене проведения в Минске части чемпионата мира — 2021 по хоккею.

«Давно пора. Это произошло благодаря давлению со стороны гражданского общества и спонсоров. Президент Фазель выглядел жалко», — написала Бауз в своём «твиттере».

Турнир должен был проходить в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания) уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме того, не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».