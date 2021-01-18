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The Guradian: Фазель поменял позицию по Минску только после отказа спонсоров

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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The Guradian: Фазель поменял позицию по Минску только после отказа спонсоров
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Британское издание The Guardian прокомментировало решение правления Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«До понедельника ИИХФ настаивала, чтобы турнир проводился в Беларуси. Говорила, что спорт отдельно от политики, но в нынешних условиях это просто нереально. Внезапная перемена настроения произошла только после того, как компании, спонсирующие чемпионат мира, начали отказываться от участия, опасаясь негативной огласки.

Проведение турнира дало бы Лукашенко импульс, в то время как он стал международным изгоем. Потребовался уход спонсоров, чтобы отменить турнир в Беларуси. Президент ИИХФ изначально пытался играть в классическую игру «спорт не следует политизировать". Видимо, обнимать диктатора, когда тебя снимает телевидение, — это аполитично», — отметил обозреватель Шон Уокер.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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