The Guradian: Фазель поменял позицию по Минску только после отказа спонсоров

Британское издание The Guardian прокомментировало решение правления Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«До понедельника ИИХФ настаивала, чтобы турнир проводился в Беларуси. Говорила, что спорт отдельно от политики, но в нынешних условиях это просто нереально. Внезапная перемена настроения произошла только после того, как компании, спонсирующие чемпионат мира, начали отказываться от участия, опасаясь негативной огласки.

Проведение турнира дало бы Лукашенко импульс, в то время как он стал международным изгоем. Потребовался уход спонсоров, чтобы отменить турнир в Беларуси. Президент ИИХФ изначально пытался играть в классическую игру «спорт не следует политизировать". Видимо, обнимать диктатора, когда тебя снимает телевидение, — это аполитично», — отметил обозреватель Шон Уокер.