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Каспарайтис: ну какая Беларусь? Это как если бы в Чечне сделали ЧМ, когда были беспорядки

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каспарайтис: ну какая Беларусь? Это как если бы в Чечне сделали ЧМ, когда были беспорядки
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поддержал решение совета ИИХФ об отмене проведения в Минске части чемпионата мира — 2021 по хоккею.

«Это правильно! Там идёт политическая война. Это сделали не для того, чтобы наказать Лукашенко, а для безопасности. Мы все знаем, какие там происходят дела. Какой чемпионат мира может быть в стране, где идут беспорядки?

А по поводу мнения, что будет страдать народ, а не политики… Народ будет страдать всё равно из-за политики. Как американцы смогут приезжать в Беларусь, где идёт политическая борьба? Есть же ещё безопасность хоккеистов и туристов. Ну какая Беларусь? Это то же самое, что в Чечне сделали бы чемпионат мира по футболу, когда были беспорядки.

У России есть возможность провести чемпионат мира. Это был бы самый оптимальный вариант», — приводит слова Каспарайтиса «Спорт-Экспресс».

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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