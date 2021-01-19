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Варламов назван лучшим игроком встречи «Айлендерс» — «Бостон»

Варламов назван лучшим игроком встречи «Айлендерс» — «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз», победу в которой с минимальным счётом одержали хозяева льда – 1:0.

Как сообщает пресс-служба «Айлендерс» в «Твиттере», 32-летний российский вратарь «островитян» Семён Варламов, отразивший все 27 бросков в игре с «Бостоном», признан лучшим игроком встречи. Второй звездой назван автор единственной заброшенной шайбы в матче – 28-летний канадский экс-нападающий «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо, а замкнул тройку лучших защитник Адам Пелеч, отметившийся результативной передачей.

Напомним, что в игре с «Бостоном» Варламову удалось стать рекордсменом «Айлендерс» и войти в историю НХЛ.

Варламов стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ
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