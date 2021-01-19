Ши Уэбер превзошёл результат Сергея Гончара по голам в большинстве в НХЛ среди защитников
В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российский защитник Александр Романов, а также Ши Уэбер и Арттури Лехконен. У «Эдмонтона» отличился Девин Шор.
Капитан «Монреаля» Уэбер реализовал большинство в 103-й раз за карьеру в НХЛ. Благодаря этому голу канадец вышел на 10-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве среди защитников. Уэбер превзошёл результат российского защитника Сергея Гончара (102).
Рекорд в этой номинации принадлежит Рэю Бурку (173), второе место занимает Эл Макиннис (166), топ-3 замыкает Роб Блэйк (136). В пятёрку лучших также входят Пол Коффи (135) и Никлас Лидстрём (132).
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