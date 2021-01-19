Дилан Ларкин подрался с Заком Веренски, родителям которого он оставил билеты на этот матч

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Джона Тортореллы.

В конце матча состоялось несколько стычек, в одной из которых приняли участие капитан «Детройта» Дилан Ларкин и защитник «Коламбуса» Зак Веренски. Игроки были наказаны пятиминутными штрафами за драку Американский журналист Кайл Шохара сообщил интересную деталь этой драки.

По информации журналиста, форвард «красных крыльев» провёл на матч родителей Веренски, оставим им билеты на матч (официально матч проходил без зрителей). Оба хоккеиста являются уроженцами штата Мичиган и дружили в детстве.