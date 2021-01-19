Варламов: у меня никогда не было двух шат-аутов в первых двух матчах. Это лучший результат

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал своё возвращение на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:0). Российский вратарь оформил второй шат-аут в этом сезоне.

Перед вторым матчем регулярки с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5) россиянин получил травму на разминке после броска партнёра Кэла Клаттербака, попавшего шайбой под маску. Матч с «Бостоном» стал для Семёна первым после травмы.

«Утром в воскресенье я уже чувствовал себя хорошо. Знаете, это лучший результат после двух матчей, который у меня когда-либо был. У меня никогда не было шат-аутов в первых двух матчах. Были сезоны, когда я чувствовал себя хорошо, но результат был другой. Рад, что всё так случилось и такому результату», – сказал Варламов на послематчевой пресс-конференции.

Варламов стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ