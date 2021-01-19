Русский вратарь отказывается пропускать в НХЛ! Варламов пережил травму и установил рекорд

Ещё ни один голкипер в истории «Айлендерс» не был настолько непробиваем на старте сезона.

Начало нового сезона НХЛ выдалось удивительным для «Нью-Йорк Айлендерс» и основного вратаря команды Семёна Варламова. В дебютной встрече российский голкипер «засушил» «Рейнджерс», а на раскатке перед повторным дерби получил нелепую травму после неудачного броска одноклубника.

«Варламов словно проклят из-за травм». Вратарь получил шайбой в челюсть от одноклубника Оказывается, у бросавшего по своим воротам форварда «Айлендерс» немеют руки — он не чувствует бросок.

Без Варламова «Айлендерс» развалились в обороне, а Илья Сорокин, неожиданно дебютировавший в НХЛ, волшебником для своей команды не стал. «Островитяне» «сгорели» 0:5, а Барри Тротц на послематчевой пресс-конференции бушевал из-за несправедливости.

«Мы были просто мусором». Неожиданный дебют в НХЛ обернулся для Сорокина русским кошмаром Панарин и Бучневич по два раза пробили вратаря «Айлендерс», который вообще не должен был играть, и обеспечили «Рейнджерс» мощный реванш.

К счастью, худшие прогнозы не подтвердились: травма челюсти Семёна оказалась не тяжёлой, и уже к следующему матчу «Айлендерс» Варли вернулся в строй. «Островитяне» принимали на своей площадке «Бостон», и этот матч подопечные Тротца провели в своём классическом стиле.

«Айлендерс» привычно сделали акцент на оборону и лишь 16 раз за матч потревожили вратаря «мишек» Туукку Раска. Впрочем, этого хватило, чтобы один раз огорчить финна: за четыре минуты с небольшим до конца основного времени Жан-Габриэль Пажо продемонстрировал недюжинные теннисные навыки, с лёта попав по шайбе на пятаке.

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Одного гола для «островитян» бывает достаточно для победы, особенно если в воротах источает спокойствие Варламов. Так было и в этой встрече. Семён держал «Айлендерс» в игре, хотя большую часть матча преимуществом владел «Бостон», отразил все 27 бросков «Брюинз» и оформил второй подряд «сухарь» на старте сезона — кажется, этот парень не намерен пропускать в 2021 году!

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Российского вратаря признали лучшим игроком матча, кроме того, Варламов, благодаря второму шатауту подряд, стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ. Дело в том, что Семён — первый голкипер за всё время существования франшизы, которому удалось закончить две первые игры сезона без пропущенных шайб. Если брать лигу в целом, то это лишь четырнадцатый подобный случай за всю историю.



«Он был главной причиной, по которой мы сегодня выиграли. Варли сделал несколько отличных сейвов против очень сильного соперника, и дал нам шанс», — оценил игру своего вратаря-рекордсмена Барри Тротц.