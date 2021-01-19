Бучневич — о дубле в матче с «Айлендерс»: Шестёркин подсказал, куда бросать Сорокину

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, как оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0).
«Ко мне на разминке подъехал Шестёркин и сказал, что Варлам (Семён Варламов. — Прим. «Чемпионата») на разминке сломался. Я понял, что Сорока (Илья Сорокин. — Прим. «Чемпионата») будет играть и, видимо, Илюха переволновался. Так получилось, что мы с Панарой забили по два гола. Я спросил у Шестёры перед игрой, куда бросать. Он говорит: «Под ловушку бросай, забьёшь». Первым же броском туда бросил, залетела.
Так просто получилось, стечение обстоятельств. Просто чуть-чуть не сложилась игра для всей их команды. Это не вина Илюхи. Там, по сути, такие голы были… Я попал с какого-то сумасшедшего угла, дай мне ещё 50 раз так бросить, ни разу больше не попаду. Панара потом убежал, Какко в пустые вообще забил. Так что, по сути, это не его голы. Думаю, у него всё наладится и всё будет хорошо», — цитирует Бучневича Sport24.
- 19 января 2021
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