Бадюков: Гарипов — вратарь хорошего уровня, но Ерёменко и Бочаров сейчас смотрятся лучше

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков дал оценку выступлению голкипера Эмиля Гарипова в московском «Динамо».
«Я понимаю, зачем «Динамо» подписало Гарипова, сделало абсолютно правильный шаг. Они хотели создать конкуренцию во вратарской линии. Другой вопрос, что сейчас эту конкуренцию Гарипов проигрывает — и Ерёменко, и Бочарову. Тут важно для «Динамо» выводить на первые роли именно Бочарова. Потому что он перспективный вратарь, ему нужно дать уверенность в себе. Александр-то понятно — он просто икона сейчас московского «Динамо».
Уверенность вратаря прежде всего идёт от уверенности защитников и вообще всей команды. А самоуверенность в «Динамо» имеется, я думаю, только у Ерёменко. А у Эмиля такой уверенности в самом себе нет. Но я думаю, что надо дать время, впереди ещё полтора месяца регулярки. Я уверен, что Эмиль — вратарь хорошего уровня. Другой вопрос, что у него два конкурента, Бочаров с Ерёменко — они на данный момент смотрятся лучше.
Уверен, и в дальнейшем у Гарипова обязательно будут хорошие предложения. Все прекрасно знают его способности. Другой вопрос, что у больших клубов появляются свои воспитанники, клубные вратари. В том, что у него будут предложения, что он вратарь хорошего уровня, у меня сомнений нет», — цитирует Бадюкова «Реальное время».
- 19 января 2021
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