Дальбек — о дерби со «Спартаком»: ЦСКА не должен концентрироваться на игроках соперника

Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Московское дерби пройдёт сегодня, 19 января, начало встречи — в 19:30 мск.

«Матч со «Спартаком» будет ещё одной серьёзной встречей для нас. Со СКА мы показали хорошую командную игру, забили свои шайбы — я думаю, что это и есть ключ к успеху в дерби. В последнее время мы провели много матчей с очень хорошими командами — это и СКА, и «Локомотив».

Мы привыкли играть против сложных и сильных соперников. Думаю, что мы не должны концентрироваться на каких-то игроках соперника, нам нужно сыграть в нашу игру, быть единым целым», — приводит слова Дальбека официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА с 71 очком занимает первое место в Западной конференции, в свою очередь «Спартак» с 50 очками располагается на восьмой строчке.