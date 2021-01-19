Нападающий Павел Дорофеев покинет «Трактор» и продолжит карьеру в НХЛ

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев рассказал, что нападающий команды Павел Дорофеев хочет покинуть челябинский клуб, чтобы попробовать себя в НХЛ.



«Павел Дорофеев обратился к нам с инициативой о расторжении контракта. Он хочет попробовать свои силы в другой лиге. Права в системе КХЛ остаются за „Трактором“. Будем следить за его развитием», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, права на 20-летнего Дорофеева в Национальной хоккейной лиге принадлежат команде «Вегас Голден Найтс».



Российский нападающий перешёл в «Трактор» минувшим летом в результате крупной сделки между челябинским клубом, СКА и магнитогорским «Металлургом».



В текущем сезоне Дорофеев принял участие в одном матче КХЛ, не отметившись результативными действиями.

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