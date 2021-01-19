Чибисов пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения
Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом», который пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 19 января. Начало — в 17:00 мск.
Семён Кошелев и Егор Коробкин возвращаются в строй, Андрей Чибисов пропускает матч из-за повреждения, Николай Кулёмин заменяет Тейлора Бека во второй тройке нападения.
- Яковлев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Плотников;
- Пашнин — Минулин, Голдобин — Расмуссен — Кулёмин;
- Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
- Николаев, Рожков, Швырёв — Неколенко — Коробкин.
Место в воротах магнитогорцев займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.
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