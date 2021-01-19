Чибисов пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения

Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом», который пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 19 января. Начало — в 17:00 мск.

Семён Кошелев и Егор Коробкин возвращаются в строй, Андрей Чибисов пропускает матч из-за повреждения, Николай Кулёмин заменяет Тейлора Бека во второй тройке нападения.

Яковлев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Голдобин — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;

Николаев, Рожков, Швырёв — Неколенко — Коробкин.

Место в воротах магнитогорцев займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.