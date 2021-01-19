Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чибисов пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения

Чибисов пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом», который пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 19 января. Начало — в 17:00 мск.

Семён Кошелев и Егор Коробкин возвращаются в строй, Андрей Чибисов пропускает матч из-за повреждения, Николай Кулёмин заменяет Тейлора Бека во второй тройке нападения.

  • Яковлев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Плотников;
  • Пашнин — Минулин, Голдобин — Расмуссен — Кулёмин;
  • Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
  • Николаев, Рожков, Швырёв — Неколенко — Коробкин.

Место в воротах магнитогорцев займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021