Защитник «Аризоны» Экман-Ларссон выбыл на срок до двух недель из-за травмы

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон выбыл на одну-две недели из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Хоккеист получил повреждение 17 января в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3).



За 11 минут до окончания третьего периода форвард «Шаркс» Эвандер Кейн применил против защитника силовой приём, в результате чего Экман-Ларссон врезался в борт. Ему потребовалась помощь медика, на льду он больше не появлялся.



В матче с «Сан-Хосе» Экман-Ларссон отдал три голевые передачи.



Напомним, в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» в результативном матче обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в результативной встрече. У Кныжова – «-2»