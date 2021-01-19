Третий номер драфта НХЛ—2020 Штюцле получил травму

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле отсутствовал на утренней тренировке команды из-за травмы. Он пропустит матч с «Виннипег Джетс», сообщается на официальной странице «Сенс» в «Твиттере».



Отмечается, что повреждение незначительное и вскоре игрок вернётся к тренировкам.



Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.



В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которой набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4». На МЧМ-2021 немецкий форвард отыграл в пяти матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-4». Он был признан лучшим нападающим турнира.

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