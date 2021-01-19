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Скабелка: «Локомотив» второй матч на выезде довольно беззубо выглядит в атаке

Скабелка: «Локомотив» второй матч на выезде довольно беззубо выглядит в атаке
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4).

«Вторую встречу на выезде довольно беззубо и без моментов выглядим в атаке. Начали допускать много ошибок к в обороне, которые приводят к голам. «Магнитка» ровно отыграла три периода. А нам этого не хватило.

В четвёртой шайбе немного неточный пас, индивидуальная ошибка при переходе из обороны в атаку. Не думаю, что у нас эйфория после победы над ЦСКА. В глобальном масштабе один матч ничего не решает. Не склонен связывать с этим», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» одержал третью победу подряд, в Магнитогорске обыграв «Локомотив»
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