Скабелка: «Локомотив» второй матч на выезде довольно беззубо выглядит в атаке

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4).



«Вторую встречу на выезде довольно беззубо и без моментов выглядим в атаке. Начали допускать много ошибок к в обороне, которые приводят к голам. «Магнитка» ровно отыграла три периода. А нам этого не хватило.



В четвёртой шайбе немного неточный пас, индивидуальная ошибка при переходе из обороны в атаку. Не думаю, что у нас эйфория после победы над ЦСКА. В глобальном масштабе один матч ничего не решает. Не склонен связывать с этим», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» одержал третью победу подряд, в Магнитогорске обыграв «Локомотив»