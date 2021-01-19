«Металлург» одержал третью победу подряд, в Магнитогорске обыграв «Локомотив»

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 14-й минуте Николай Прохоркин вывел хозяев вперёд. На 22-й Антон Ландер сравнял счёт. В конце второго периода Григорий Дронов вновь вывел магнитогорцев вперёд. В третеьм периоде ещё по разу забросили Максим Карпов и Архип Неколенко.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет в Казани с «Ак Барсом», «Металлург» в Магнитогорске встретится с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 21 января.