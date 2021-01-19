«Металлург» одержал третью победу подряд, в Магнитогорске обыграв «Локомотив»
Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Прохоркин (Кошелев, Яковлев) – 13:25' (5x5) 1:1 Ландер (Каюмов) – 21:55' (4x5) 2:1 Дронов (Хольм, Швырёв) – 37:09' (5x5) 3:1 Карпов (Мозякин, Нестрашил) – 47:58' (5x5) 4:1 Неколенко (Коробкин) – 56:07' (5x5)
На 14-й минуте Николай Прохоркин вывел хозяев вперёд. На 22-й Антон Ландер сравнял счёт. В конце второго периода Григорий Дронов вновь вывел магнитогорцев вперёд. В третеьм периоде ещё по разу забросили Максим Карпов и Архип Неколенко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет в Казани с «Ак Барсом», «Металлург» в Магнитогорске встретится с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 21 января.
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