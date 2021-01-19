Гол Андронова за две минуты до конца третьего периода принёс ЦСКА победу над «Спартаком»
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 15-й минуте Брендан Лайпсик вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Попов и Максим Соркин. На 23-й минуте Илья Талалуев с передачи Александра Торченюка сравнял счёт. За две минуты до конца встречи Сергей Андронов, убежав один на один, забросил победную шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Лайпсик (Попов, Соркин) – 14:34' (5x5) 1:1 Талалуев (Торченюк) – 22:13' (5x5) 2:1 Андронов – 58:05' (4x5)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 января сыграет в Москве с « Торпедо», «Спартак» 25 января в столице встретится с нижегородцами.
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