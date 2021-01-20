«Вашингтон» в матче с «Питтсбургом» пропустил шайбу, играя в большинстве в формате 5 на 3

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, в матче ничья – 4:4.

В середине 2-го периода «Питтсбург» остался в меньшинстве в формате 3 на 5 после удалений Джейка Гюнцеля и Чада Руведела, однако латвийский форвард «Пингвинз» Теодор Блюгерс сумел убежать в контратаку после шикарной передачи от своих ворот от голкипера Кейси Десмита и реализовать выход 1 на 1, сократив отставание в счёте его команды до одной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбурга».

Для 26-летнего Блюгерса эта заброшенная шайба стала 1-й в текущем сезоне. Всего в НХЛ он провёл 100 игр, в которых отметился 34 (16+18) очками при показателе полезности «+7».