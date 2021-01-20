«Вашингтон» в матче с «Питтсбургом» пропустил шайбу, играя в большинстве в формате 5 на 3

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, в матче ничья – 4:4.
В середине 2-го периода «Питтсбург» остался в меньшинстве в формате 3 на 5 после удалений Джейка Гюнцеля и Чада Руведела, однако латвийский форвард «Пингвинз» Теодор Блюгерс сумел убежать в контратаку после шикарной передачи от своих ворот от голкипера Кейси Десмита и реализовать выход 1 на 1, сократив отставание в счёте его команды до одной шайбы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбурга».
Для 26-летнего Блюгерса эта заброшенная шайба стала 1-й в текущем сезоне. Всего в НХЛ он провёл 100 игр, в которых отметился 34 (16+18) очками при показателе полезности «+7».
- 20 января 2021
-
05:20
-
04:50
-
04:34
-
00:18
- 19 января 2021
-
23:19
-
22:41
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:21
-
20:13
-
20:02
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:30
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:51
-
18:42