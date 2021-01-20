Евгений Малкин забил первый гол в сезоне НХЛ, сравняв счёт в матче с «Вашингтоном»

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче равный — 4:4. Четвёртую шайбу за «Питтсбург» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для россиянина эта шайба стала первой в новом сезоне НХЛ. В новом сезоне он провёл три матча. Ему удалось забить 417-й гол за карьеру в НХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.