«Миннесота» пополнила свой состав 2-кратным обладателем Кубка Стэнли

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги сообщает о состоявшемся обмене, в результате которого 31-летний защитник Иэн Коул оказался из «Колорадо Эвеланш» в составе «Миннесоты Уайлд», а в обратном направлении последовал его коллега по амплуа – 30-летний Грег Патерин.
Напомним, что Коул является 2-кратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2016 и 2017 годах.
Оба игрока по окончании текущего сезона станут неограниченно свободными агентами. Сейчас у Коула завершается 3-летний контракт на общую сумму в $ 12,75 млн, а у Патерина – на $ 6,75 млн и аналогичный срок.
Всего в НХЛ Коул провёл 543 встречи, в которых набрал 138 (26+112) очков при показателе полезности «+95» и 507 минутах штрафа. У Патерина – 270 матчей и 41 (4+37) набранное очко при коэффициенте полезности «-12» и 162 минутах штрафного времени.
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