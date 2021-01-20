Бобровский по ходу встречи с «Чикаго» отразил буллит в исполнении Патрика Кейна

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» одержал победу в результативной игре с «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ.

На 15-й минуте 2-го периода канадский защитник «Флориды» Маккензи Уигар сфолил на форварде «Чикаго» Патрике Кейне, выходившим один на один с Сергеем Бобровским и тем самым лишил его возможности для броска по воротам. В наказание за это нарушение правил судья назначил штрафной бросок, с которым не без труда справился российский голкипер, отразив шайбу щитком.

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В этой встрече Бобровский впервые защищал ворота «Флориды» в текущем сезоне, 30 отражённых бросков из 34 позволили его команде одержать победу.