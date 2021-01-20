Бобровский по ходу встречи с «Чикаго» отразил буллит в исполнении Патрика Кейна

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» одержал победу в результативной игре с «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ.
На 15-й минуте 2-го периода канадский защитник «Флориды» Маккензи Уигар сфолил на форварде «Чикаго» Патрике Кейне, выходившим один на один с Сергеем Бобровским и тем самым лишил его возможности для броска по воротам. В наказание за это нарушение правил судья назначил штрафной бросок, с которым не без труда справился российский голкипер, отразив шайбу щитком.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В этой встрече Бобровский впервые защищал ворота «Флориды» в текущем сезоне, 30 отражённых бросков из 34 позволили его команде одержать победу.
- 20 января 2021
-
08:37
-
08:30
-
08:07
-
07:45
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
06:54
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:11
-
06:03
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:39
-
05:20
-
04:50
-
04:34
-
00:18
- 19 января 2021
-
23:19
-
22:41
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:21