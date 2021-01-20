Хаттон совершил эффектный сейв после броска ван Римсдайка, а затем получил травму

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:0.

В стартовом составе «клинков» матч начинал канадский голкипер Картер Хаттон. В начале второго периода Хаттон совершил эффектный сейв после броска нападающего «Филадельфии» Джеймса ван Римсдайка. Сначала Картер парировал бросок защитника «лётчиков» Джастина Брауна, после чего справился с добиванием ван Римсдайка.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

35-летний голкипер был вынужден досрочно завершить встречу. В продолжении второго периода Хаттон получил травму, и в заключительном отрезке ворота «Сэйбрз» защищал Юнас Юханссон.