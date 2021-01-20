Лавиолетт: «Вашингтон» выстрелил себе в ногу, допустив все возможные ошибки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ). В ходе матча «столичные» выигрывали со счётом 3:1 и 4:2.

«Первый период был одним из лучших для нас в сезоне. Во втором периоде мы выстрелили себе в ногу, допустив все возможные ошибки. А в третьем нас просто переигрывали», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу в матче. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем.

Стоит заметить, что в предыдущем матче, состоявшемся 17 января, «Питтсбург» одолел «Вашингтон» по буллитам – 4:3 Б.