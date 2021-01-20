Лукоянов: все вопросы только к «Ак Барсу», это поражение — лёгкая оплеуха

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:5 ОТ).

«Года два назад я как-то играл в одном звене с Данисом Зариповым. Когда с таким мастером играешь в одной тройке, то от него всегда нужно ждать передачу и завершать. Зная, какие он может отдать пасы, надо всегда держать клюшку на льду. Но даже эти две шайбы не помогли нам выиграть. Самое главное – результат команды. Эти голы помогли взять только одно очко. Для меня эти две шайбы… Я же не снайпер какой-то. Есть какая-то доля радости, что мы сыграли именно в таком сочетании. Мы с Мишей Глуховым – оборонительные игроки, а сейчас с нами был игрок созидательного плана. Это запомнится, тем более мы втроём играли клюшками «ЗаряД».

Опять же, даже из проигрышного результата нужно находить позитив, не унывать и не плакать. Каждый из нас должен сделать выводы, чтобы больше не делать таких ошибок, и двигаться дальше. Если взять общую картину и судить по игре, то было видно, что у «Динамо» было больше желания, они хорошо двигались. И первые голы удачно для них срикошетили. Даже при счёте 3:2 они старались перевернуть матч и сделали это. Все вопросы только к нам.

Это нужно принять и двигаться дальше, это нормальное явление – всегда выигрывать не получается. Для нас это лёгкая оплеуха, мы после этого будем сильнее, разозлимся. Завтра будет новый день, новая игра, поэтому сделаем правильные выводы и начнём всё с чистого листа. После каждого проигрыша мы становимся сильнее. У нас опытный тренерский штаб, поэтому они посмотрят, кто что неправильно сделал. Винить кого-то не стоит, просто», – цитирует Лукоянова пресс-служба казанского клуба.