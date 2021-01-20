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«Салават Юлаев» объявил состав на десятый выезд

«Салават Юлаев» объявил состав на десятый выезд
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 20 января, «Салават Юлаев» отправился в 10-й выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте уфимцев.

Тренерский штаб взял в поездку 27 хоккеистов.

Вратари: Богдан Выприцкий, Юха Метсола, Даниил Тарасов;

Защитники: Александр Алексеев, Евгений Бирюков, Павел Коледов, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Михаил Науменков, Григорий Панин, Алексей Семёнов;

Нападающие: Родион Амиров, Данил Башкиров, Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Сакари Маннинен, Артём Пименов, Джефф Плэтт, Вячеслав Солодухин, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.

«Юлаевцы» 21 января сыграют в Челябинске с «Трактором», 26 и 28 января — в Хабаровске с «Амуром», 30 января — в Нур-Султане с «Барысом».

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