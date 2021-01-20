Голкипер «Динамо» Москва Бочаров рассказал о новом шлеме. На нём изображены Яшин и Мальцев

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился ожиданиями от матча с «Барысом».



«10 домашних матчей подряд – это хорошо или плохо? Каждый по-своему относится к этому. Думаю, что нам – неплохо. Мы играем на своём льду и при поддержке родных трибун. С другой стороны, болельщикам сложно. Финансово в первую очередь. Но я надеюсь, что, несмотря на сложности, наш стадион будет заполняться на столько, на сколько это позволяет регламент. Поддержка очень важна!



Новый шлем? Идею я оставил ту же, что и на старом. На одной стороне изображен Александр Николаевич Мальцев, на другой – Лев Иванович Яшин. Это легенды и символы всего динамовского спорта. Изменил чуть-чуть дизайн. Мне кажется, вышло неплохо.



«Барыс» — крепкая команда. Матчи с ними всегда играем непросто. Если не ошибаюсь, то последние четыре или даже больше матчей заканчиваются за пределами основного времени. «Барыс» на выезде играет довольно мощно. Обыгрывают и «Авангард», и «Йокерит». Будет интересно», — приводит слова Бочарова официальная страница москвичей в «Телеграме».

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