Известный белорусский нападающий Андрей Костицын заключил контракт с «Динамо» из Пардубице, сообщает официальный сайт чешской команды.



«Я очень рад попробовать себя в чешской лиге. Очень жду встречи с новыми товарищами по команде завтра. Я много раз бывал в Чехии, но ещё не был в Пардубице. С нетерпением жду нового вызова», — приводит слова Костицына официальный сайт команды.



Нынешний сезон 35-летний нападающий начинал в нижнекамском «Нефтехимике». Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «–9» и 31 минуте штрафа.



В минувшем сезоне в активе Костицына в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–17». Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.



За карьеру в КХЛ Андрей защищал также цвета «Трактора», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар».

«Нефтехимик» расторг контракт с Андреем Костицыным