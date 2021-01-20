Известный белорусский нападающий Андрей Костицын заключил контракт с «Динамо» из Пардубице, сообщает официальный сайт чешской команды.
«Я очень рад попробовать себя в чешской лиге. Очень жду встречи с новыми товарищами по команде завтра. Я много раз бывал в Чехии, но ещё не был в Пардубице. С нетерпением жду нового вызова», — приводит слова Костицына официальный сайт команды.
Нынешний сезон 35-летний нападающий начинал в нижнекамском «Нефтехимике». Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «–9» и 31 минуте штрафа.
В минувшем сезоне в активе Костицына в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–17». Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.
За карьеру в КХЛ Андрей защищал также цвета «Трактора», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар».
- 20 января 2021
-
20:48
-
20:32
-
19:48
-
19:27
-
18:49
-
18:24
-
17:59
-
17:47
-
16:52
-
16:23
-
15:45
-
14:55
-
14:35
-
14:00
-
13:41
-
13:15
-
13:02
-
12:40
-
12:05
-
12:00
-
11:28
-
11:14
-
11:05
-
10:55
-
10:22
-
10:12
-
09:58
-
09:30
-
08:59
-
08:37
-
08:30
-
08:07
-
07:45
-
07:19
-
07:16