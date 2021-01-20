Бэбкок рассказал об инциденте с форвардом «Торонто» Митчеллом Марнером

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады, аналитик NBC Sports Майк Бэбкок высказался об инциденте с форвардом «кленовых листьев» Митчеллом Марнером.



Ранее сообщалось, что Бэбкок попросил Марнера, проводившего первый сезон в НХЛ, составить рейтинг трудолюбия среди игроков «Лифс», а затем познакомил с этим рейтингом тех, кого Марнер поставил в самом конце списка.



«На самом деле все было не так. В то время я работал с Лу Ламорелло. Мы очень чётко дали понять, что нашим главным приоритетом было убедиться, что эти молодые парни, Митч, Остон Мэттьюс будут лучшими профессионалами, которыми могут быть в 23-24 года, превратить их в самых трудолюбивых, лучших игроков, какими они могут быть.



Хорошо, Митч был в моём офисе. Мы говорили о трудовой этике. Я спросил его, какое место он занимает в рейтинге. И это не было проблемой, это был личный разговор. Это была хорошая встреча, Митч ушёл. Но потом я встречался… Я практически уверен, что это был Бозак. Он был важной частью нашей команды. Когда мы говорили о конкурентоспособности, я сказал: «Посмотри, как это оценивает Митч». Я допустил большую ошибку, я понял это, как только сделал.



Что ж, как только я это сделал и он увидел список, я понял, что допустил серьёзную ошибку. После встречи с Бозаком я пошёл в раздевалку. Я схватил Митча и сказал: «Митч, вот что я сделал. Я тебя подставил».



Я должен был остановить всех и сказать: «Это то, что я сделал. Я подставил Митча». Он не хотел придавать этому большого значения. Но я мог бы сделать из этого менее серьёзное событие.



Но если кто-то думает, что у Митча Марнера и Майка Бэбкока не было взаимоотношений, что Митч плохо играл за меня или что-то в этом роде, они ошибаются.



У нас были хорошие отношения. Когда всё это произошло, я много говорил об этом с Лу, а также с Марком Хантером. Мы говорили о том, как лучше всего с этим справиться. И нет никаких сомнений в том, что всё это моя вина. Не Митча. Я допустил ошибку», — приводит слова Бэбкока The Athletic.



Бэбкок добавил, что предложил Марнеру рассказать об ошибке тренера команде, но игрок отказался.

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