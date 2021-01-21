Маккиннон — о 500 очках за «Колорадо»: хотел бы раньше достичь этой отметки

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2) поделился мнением об игре команды в большинстве. 8 из 12 шайб в нынешнем сезоне «Эвеланш» забросили, имея численное преимущество.

«Мы могли бы забить больше ещё раньше. Как минимум я не использовал один отличный момент, но мне там просто не повезло. Наша игра в большинстве в двух последних матчах активизировалась, нам это необходимо, чтобы успешно двигаться вперёд.



500 очков? Я бы хотел достичь этой отметки несколько раньше, но, конечно, это отличный рубеж. Набрать 500 очков в НХЛ – сложная задача, но рядом со мной на протяжении всего пути играют отличные хоккеисты», – цитирует Маккиннона пресс-служба НХЛ.