41-летний Торнтон получил травму в матче с «Эдмонтоном» и может выбыть из строя

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3) сообщил, что 41-летний нападающий Джо Торнтон получил травму. По словам специалиста, канадский ветеран может выбыть из строя на некоторое время, но всё станет ясно после прохождения дополнительного медосмотра.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Джош Арчибальд. В составе «Мэйпл Лифс» единственный гол на счету Остона Мэтьюса. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев за 13.47 на площадке совершил четыре броска, показатель полезности игрока составил «0». Это поражение стало для «Торонто» вторым в сезоне при трёх победах. «Ойлерз» же одержали вторую победу в чемпионате при трёх поражениях.