«Надо быть умными». Неделю назад Овечкин говорил, как важно соблюдать правила безопасности

Сегодня, 21 января, Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

Примечательно, что ровно неделю назад капитан столичной команды говорил, как важно соблюдать правила безопасности. «Думаю, со всеми предпринимаемыми мерами мы находимся в безопасности. Понятно, что надо всегда следовать правилам, ты же не хочешь заразиться, ведь тогда команде придётся играть без тебя. Надо быть умными, заботиться друг о друге. Надеюсь, всё будет в порядке не только в лиге, но и во всём мире», — говорил Овечкин 14 января.