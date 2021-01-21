Старки: НХЛ посылает сигнал, что не допустит дружеских посиделок за пределами арены

Автор Newsday Тед Старки прокомментировал ситуацию с нарушением российскими игроками «Вашингтона Кэпиталз» протокола COVID-19.

«Овечкин уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что можно делать, а что нельзя. Это нарушение правил не кажется настолько грубым, как я представлял изначально (или как нарушают правила в других лигах). Я думал, может, они вышли в город или ещё что-то, но это нарушение по шкале Овечкина не тянет на что-то серьёзное. С одной стороны, правила есть правила, с другой, они же не общались с другими людьми. НХЛ посылает сигнал, что не допустит никаких вольностей и дружеских посиделок за пределами арены», — считает Старки.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.